В ФТС назвали экспорт продовольствия главной статьей доходов бюджета России

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) рассказал, что главной статьей доходов федерального бюджета после нефти и газа становится экспорт продовольствия.

«У нас экспорт АПК хорошо растет. Президент [России Владимир Путин] об этом говорил — мы практически перевыполнили показатели по экспорту зерновых относительно прошлого года. В основном сейчас экспортируем зерновые. <…> Также масличные культуры, масло, растительное масло, подсолнечник», — приводит его слова «РИА Новости».

Среди главных покупателей российского зерна выступают такие страны, как Китай, Ближний Восток, Египет и Казахстан.

Кроме того, Давыдов обратил внимание, что рост экспорта продукции агропромышленного комплекса насчитывает «порядка 70% в весовом выражении», а в стоимостном меньше, так как влияет конъюнктура цен.

Ранее, 11 сентября, врио главы ФТС также назвал основных импортеров России. На настоящий момент основными поставщиками выступают Китай и Турция. Он также добавил, что импорт из стран Евросоюза сильно упал на фоне санкций, но все необходимое было замещено поставками из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Азербайджана, а также стран ЕврАзЭС.