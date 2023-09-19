Жителей ЕАО предупредили о заморозках до -2 градусов

МЧС предупредило жителей Еврейской автономной области о ночных заморозках. Температура будет опускаться до –2 градусов.

Неблагоприятные условия ожидаются 20 и 21 сентября, уточняет ИА EAOMedia. Жителей ЕАО предупреждают, что с похолоданием возрастает риск техногенных пожаров, которые могут быть вызваны повышенной нагрузкой на системы электроснабжения из-за использования обогревателей, неисправностями газового и печного оборудования.

Владельцам подсобных хозяйств следует принять меры для защиты посевов. Кроме того, осторожность необходимо соблюдать автомобилистам. Из-за заморозков дорожные условия могут ухудшиться.

Ранее в этот день синоптики спрогнозировали резкий подъем воды в реках на 50–150 см в Сахалинской области. Это связано с обильными осадками в 15 муниципалитетах.