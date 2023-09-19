Школу и детсад построят на федеральные деньги в новом ЖК Томска

Власти Томска привлекут средства из федерального бюджета для строительства школы и детского сала в новом жилом квартале «Михайловский». Работы проведут в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом рассказал замглавы городского департамента архитектуры Евгений Агафонов.

Как уточняет РИА «Томск», ЖК «Михайловский» строится на территории бывшего подшипникового завода. Он рассчитан на 5 тыс. жителей. Там построят школу на 825 мест и детский сад на 185 мест.

Администрация Томска хочет заключить договор о комплексном развитии территорий по инициативе правообладателя земельного участка для строительства социальных объектов, сообщил Агафонов. Застройщик за свой счет разработает проектно-сметную документацию на эти объекты, а администрация обеспечит финансирование.

По словам специалиста, принято решение о развитии в Томске четырех территорий общей площадью 14,7 га. В частности, строительство детских садов планируется на Иркутском тракте и на Большой Подгорной улице. Еще один детсад и одну школу построят на улице Клюева.

Региональный закон о комплексном развитии территорий приняли в Томской области в 2021 году. Предполагается развитие территорий с аварийным фондом и незастроенных площадей.