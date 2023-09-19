Глава дипломатии ЕС Боррель не увидел шансов для возобновления зерновой сделки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не видит возможностей договориться с РФ по вопросу зерновой сделки. Об этом он сообщил 19 сентября на пресс-конференции в Нью-Йорке.

«Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций, потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений», — сказал Боррель, слова которого приводит «РИА Новости».

По его мнению, российская сторона не желает возобновить сделку, поэтому возможности достижения договоренности не существует. Боррель призвал не искать России оправданий в этом вопросе.

13 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что собирается на следующей неделе встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, президентом Украины Владимиром Зеленским и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить продление зерновой сделки. До этого, 8 сентября, он также подчеркивал, что восстановление сделки сейчас является одной из важнейших задач для организации.

Действие зерновой инициативы завершилось 17 июля по инициативе Москвы. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашения при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов России, а именно снятия препятствий для сельхозэкспорта, подключения к системе SWIFT Россельхозбанка и возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.