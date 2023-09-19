В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору

Мужчина, подозреваемый в убийстве жены в городе Сосновый Бор Ленинградской области, задержан. Об этом 19 сентября сообщило следственное управление СК РФ по Ленинградской области.

«В совершении преступления изобличен супруг потерпевшей — мужчина 1993 года рождения. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам преступления», — сообщило ведомство на своем сайте.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения, следственные органы ходатайствуют о заключении под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По данным «Известий», мужчину задержали 18 сентября в Санкт-Петербурге в компьютерном клубе «Форма» на Васильевском острове.

О смерти 27-летней девушки в Сосновом Бору стало известно 14 сентября. Ее тело со следами удушья было подкинуто в квартиру ее подруги. Незадолго до этого женщина рассказывала, что хотела развестись с мужем.