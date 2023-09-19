Жители Якутии отдали мошенникам 3,7 млн рублей за неделю

Восемь человек пострадали в результате мошенничества за минувшую неделю в Якутии. Общий ущерб составил 3,7 млн рублей.

Злоумышленники использовали различные схемы обмана жителей региона. В Нерюнгри мошенник позвонил пенсионерке от имени Центробанка. Он убедил женщину, что ее аккаунт на портале госуслуг был взломан. Собеседник уговорил пенсионерку создать «безопасный» счет и перевести средства. Злоумышленник попросил продиктовать коды из SMS-сообщений и получил доступ к аккаунту пенсионерки. Он привязал данные к другой банковской карте и перевел 100 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В Якутске стюардесса установила на смартфон неизвестное приложение. В итоге с ее счетов пропали все средства. У 53-летней жительницы регионального центра злоумышленники списали со счетов 648 тыс. рублей, пользуясь программой удаленного доступа.

В Архангельске женщина лишилась больше 1 млн рублей из-за мошенников. Она установила на телефоне посторонние программы по рекомендации «финансового консультанта» и перевела на неизвестные счета больше 1 млн рублей.