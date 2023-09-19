Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Алтае

В Республике Алтай в ночь на 19 сентября произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 3,6. Толчки зафиксировали недалеко от поселка Бельтир в Кош-Агачском районе.

Эксперты, мнение которых приводит altapress.ru, отмечают, что частые землетрясения — это нормально для Горного Алтая. Там идут геологические процессы, которые сопровождаются смещением, подвижками и образованием новых разломов. Постоянно образовываются новые горы и проваливаются впадины.

Ранее, 18 сентября, сообщалось о землетрясении на западе от острова Мияко, самой южной японской префектуры Окинава. Его магнитуда составила 6,4, угрозы цунами нет.