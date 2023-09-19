Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе

Специалисты МЧС ликвидировали около 1,2 тыс. взрывоопасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны в бухте Гильзовая в Севастополе. Об этом 19 сентября рассказала пресс-служба министерства.

«Порядка 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли из воды и уничтожили за один день в бухте Гильзовая. Водолазы МЧС России ведут работы в акватории третий год подряд», — говорится в сообщении.

Министерство указало, что с начала лета 2023 года сотрудники обезвредили около 4 тыс. взрывоопасных предметов, совершили 423 погружения, тем самым обследовав более 2 га акватории.

Со дна были подняты мины, ручные гранаты и другие снаряды. Они были впоследствии перевезены на полигон и уничтожены, поясняет МЧС.

В августе МЧС также сообщало о обезвреживании более 2 тыс. взрывоопасных предметов времен ВОВ в бухте Гильзовая в Севастополе. Боеприпасы были вывезены на полигон и обезврежены.