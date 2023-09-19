Один человек погиб в ДТП на трассе в Хабаровском крае

Легковой автомобиль слетел в кювет на трассе в Нанайском районе Хабаровского края. Один человек получил смертельные травмы.

Авария произошла рано утром 19 сентября на автодороге А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля SsangYong Kyron при движении в сторону Лидоги не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина получила значительные технические повреждения.

Пассажир иномарки скончался до прибытия скорой помощи, пишет ИА AmurMedia. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

В Ростовской области грузовик MAN при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество машине скорой помощи, которая следовала с включенными спецсигналами и маяками. Травмы получили фельдшер, пациент и водитель медицинского автомобиля. У пациента врачи установили обширный инфаркт, с которым его срочно везли в больницу.