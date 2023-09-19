В Петербурге специалист по тендерам нашел свою мать мертвой в квартире

В Санкт-Петербурге специалист по тендерам одной из медицинских фирм нашел свою мать мертвой в квартире, расположенной во 2-м Предпортовом проезде. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает источник «Известий».

«На ее теле были обнаружены ножевые ранения в области груди», — передал он.

Тело женщины отправили в морг, правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего.

Днем ранее, 18 сентября, тело пожилой женщины с рваной раной на шее нашли в Приморском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибшая находилась на месте с неизвестным человеком, у которого в руках была коробка. После этого находящиеся поблизости люди услышали звук взрыва.