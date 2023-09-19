Резкий подъем воды в реках из-за ливней спрогнозировали на Сахалине

Синоптики прогнозируют сильные дожди вечером 19 сентября и в ночь на 20 сентября в Сахалинской области. Уровень воды в реках может подняться на 50–150 см.

По данным МЧС, неблагоприятные погодные условия ожидаются на территории 15 районов. В администрации муниципалитетов направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Силы и средства приведены в готовность. МЧС следит за ситуацией в связи с прохождением циклона. Жителям Сахалина рекомендовано не покидать населенные пункты без острой необходимости, не планировать рыбалку и охоту. Туристов просят не выходить на маршруты и переждать непогоду в подготовленных местах.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление на территории Московской области на этой неделе. На фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности.