Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутии

Тело погибшего обнаружили во время ликвидации бытового пожара в многоквартирном доме в Верхоянском районе Якутии. Причины и виновник возгорания устанавливаются.

Сообщение о пожаре поступило утром 18 сентября из поселка Батагай. По данным ИА SakhaNews, к моменту прибытия пожарных подразделений с балкона квартиры на втором этаже шел густой дым. Огонь повредил стену кухни на площади 12 кв. м.

В ликвидации горения участвовали 19 человек, задействовано шесть единиц техники. В ходе тушения обнаружено тело погибшего 1982 года рождения.

18 сентября в Иваново загорелась квартира, в которой находились четверо детей. У одного ребенка зафиксированы ожоги тела. Все дети доставлены в больницу.