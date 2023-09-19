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Lobaev Arms: в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона

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Испытания гиперзвукового снайперского патрона начались в России. Такое оружие может развивать скорость больше 1500 м/с, рассказал «РИА Новости» руководитель частного оборонного предприятия по разработке патрона Lobaev Arms Владислав Лобаев 19 сентября.

Такое определение, по словам Лобаева, является условным, так как пока что патрон летает на грани гиперзвуковой скорости. Гиперзвук начинается со скорости свыше 1500 м/с, а высокоскоростным снайперским патроном является патрон со скоростью 900 м/с.

«Мы можем его выпускать в пограничном с гиперзвуковым вариантом или собственно выходить на гиперзвук. Данное решение мы будем принимать по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия», — уточнил Лобаев.

Руководитель также пояснил, что раньше этот проект по созданию гиперзвукового патрона был отложен из-за необходимости увеличивать производство оружия по государственному заказу. Сейчас работы снова начались, так как Вооруженные силы Украины всё чаще используют новые патроны, которые являются опасными из-за способности пробивать бронезащиту на расстоянии 1,7–1,8 км, пояснил Лобаев.

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Ранее, 11 сентября, Владислав Лобаев рассказал, что в России для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac появится первый полностью импортозамещенный патрон. Глава компании рассказал, что калибр нового патрона 408 Cheytac используется на таких сверхдальнобойных винтовках, как «Сумрак» и «Севастополь», и это вооружение сейчас применяется в зоне специальной военной операции.

В июле глава компании Lobaev Arms сообщал, что в РФ началось производство новой самозарядной снайперской винтовки «Зверобой» калибра 375 Cheytac (10,3 × 77 мм). По его словам, рабочее название проекта «Зверобой» было выбрано по итогам народного голосования в соцсетях.

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