Заболеваемость ОРВИ выросла на 57,5% за неделю в Амурской области

За минувшую неделю в Амурской области зарегистрировано больше 3,3 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Заболеваемость выросла на 57,5%.

По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости обусловлен формированием организованных коллективов после завершения школьных каникул и сезона отпусков. Об этом сообщает Амурская служба новостей. В Благовещенске, Шимановске, Ивановском и Шимановском округах превышен эпидемический порог.

Специалисты уточняют, что основной прирост заболеваемости фиксируется среди взрослых. Число заболевших за неделю выросло на 80,2%. Заболеваемость среди детей выросла на 42%.

На прошлой неделе в Оренбурге пять классов в трех школах закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. В коллективах была зарегистрирована низкая посещаемость.