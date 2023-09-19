Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске

Пассажирский автобус врезался в опору линии электропередач в Нижнеудинске Иркутской области 19 сентября. В результате аварии пострадали шесть человек, говорится в Telegram-канале МВД по региону.

Инцидент произошел около 20:00 (15:00 мск) 18 сентября. Во время аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель, шестеро из них получили травмы. В числе пострадавших трое — школьники.

«Водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 3 со стороны автостанции в сторону остановки «Нефтепровод», а также пассажиры пояснили сотрудникам полиции, что перед аварией их ослепил яркий свет, предположительно встречного, автомобиля», — сказано в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее, 16 сентября, четыре человека погибли в ДТП с автобусом и угнанным самосвалом в Мурманской области.