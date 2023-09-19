СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стал супергероем и брендом для США на фоне провалов Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией. Об этом 19 сентября пишет издание The Daily Beast.

«Ближе всего к супергерою на Украине относится президент Владимир Зеленский. Его теперь даже продают, как звезду Marvel, на лицевой стороне коробок с хлопьями (сейчас они поставляются в США)», — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что на Западе устали от украинской повестки и интерес к конфликту постепенно падает. При этом в Вашингтоне также расстроены контрнаступлением ВСУ, потому что оно не принесло желаемого результата.

Руководство США хочет вернуть для американской аудитории должную репутацию Украины, поэтому героизация Зеленского должна сплотить западных граждан вокруг президента Украины и ВСУ, которые проигрывают в конфликте, подытожили авторы статьи.

Ранее, 18 сентября, обозреватель газеты The New York Times Эндрю Крамер сообщил, что Зеленский сменил подход в сфере сотрудничества с Западом. Теперь украинский президент выражает благодарность за предоставленную помощь, а не критикует за ее недостаток. Обозреватель предположил, что такая смена подхода обоснована рекомендациями от западных политиков. По мнению журналиста, ключевой целью очередной поездки Зеленского в США станет «огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».

До этого, 27 августа, Зеленский заявил, что ждет в сентябре выделения Западом новых пакетов военной помощи для Киева, в который войдут артиллерия, бронетехника, противовоздушная оборона и ракеты, а также средства разминирования. Зеленский добавил, что в планах на сентябрь также переговоры о привлечении новых стран к гарантиям безопасности для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.