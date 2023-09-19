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Зеленский сменил критику на благодарность в адрес западных политиков

NYT: Зеленский осознал, что не стоит критиковать западных политиков
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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил подход в сфере сотрудничества с Западом. Теперь он выражает благодарность за предоставленную помощь, а не критикует за ее недостаток. Об этом написал в своей статье обозреватель газеты The New York Times Эндрю Крамер в понедельник, 18 сентября.

«Он остается неутомимым сторонником военной помощи украинской армии, но в своих просьбах он выражает глубокую благодарность за то, что Запад уже предоставил. Это изменение тона и подхода Зеленского после критики в отношении своих союзников, когда он выглядел неблагодарным, требуя от них оружия», — написал журналист.

Обозреватель предположил, что такая смена подхода обоснована рекомендациями от западных политиков.

«На июльском саммите НАТО Бен Уоллес, тогдашний министр обороны Великобритании, сказал: «Нравится вам это или нет, но люди хотят видеть немного больше благодарности», — рассказал Крамер.

По мнению обозревателя, Зеленский учел эти слова и осознал, что благодарностью сможет добиться расположения Запада куда вернее, нежели критикой и настойчивыми требованиями. Во время сентябрьского визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, как подсчитал Крамер, Зеленский сказал спасибо восемь раз.

Журналист также предположил, что ключевой целью очередной поездки Зеленского в США станет «огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».

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В тот же день, 18 сентября, Зеленский прибыл в США, чтобы принять участие в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также он планирует встретиться с американским руководством и первыми лицами других государств.

Позже, 19 сентября, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что заседание Совета Безопасности ООН, планируемое на 20 сентября, в котором примет участие Зеленский, не окажется результативным. По словам Полянского, ход заседания будет предсказуемым, а президент Украины снова станет добиваться поддержки и настаивать на продвижении западных геополитических интересов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбассе, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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