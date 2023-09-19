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Эрдоган предсказал долгосрочность украинского конфликта

Эрдоган указал, что украинский конфликт закончится нескоро
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Фото: соцсети
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 18 сентября, заявил, что украинский конфликт будет иметь долгосрочный, затяжной характер.

По его словам, конфликт на Украине «будет длиться долго», но при этом Анкара будет надеяться, что он «закончится как можно скорее».

«Но мне нужно быть предельно ясным и откровенным: совершенно очевидно, что украинский конфликт продлится долго. Но мы надеемся, что он закончился как можно скорее», — заявил Эрдоган в интервью телекомпании PBS.

Он добавил, что, по его мнению, Москва «действительно придерживается позиции скорейшего завершения» этого конфликта.

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Ранее в этот день Эрдоган рассказал о равном доверии Анкары к России и Западу. Он подчеркнул, что с Москвой у Анкары достаточно плотное и эффективное сотрудничество, чтобы в чем-либо сомневаться.

До этого Эрдоган заявил, что Анкара удовлетворена отношениями с Вашингтоном, несмотря на возникающие время от времени препятствия. Глава Турции указал на то, что в ходе контактов с президентом США Джо Байденом удалось преодолеть препятствия, возникающие в отношениях двух стран.

Месяц назад The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что США пригрозили Турции санкциями из-за помощи России в обходе международных рестрикций. В материале отмечалось, что Вашингтон намерен был ужесточить соблюдение санкций, поскольку Анкара увеличила торговлю с Россией после начала спецоперации на Украине.

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