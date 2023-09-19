Артиллерия и авиация РФ нанесли удар по ВСУ на северском направлении

Российские артиллеристы во взаимодействии с пилотами вертолетов продолжают наносить удары по пехоте и бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадрами боевой работы ВС РФ на северском направлении во вторник, 19 сентября, поделился военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Расчеты самоходной гаубицы «Мста-С» отправляют по вражеским целям снаряд за снарядом. Там, где цель уж слишком неудобная, к огневой работе подключаются вертолеты Ка-52. При этом выход ударного вертолета сопровождает поисково-спасательная группа на Ми-8. Здесь эту команду еще называют ангелами-хранителями авиационного братства, отмечает военкор.

«Ну а вот так, буквально изнутри, выглядит работа поисково-спасательного отряда, обеспечивающего работу штурмовой тактической авиации на этом направлении. В одном экипаже как спасатели, так и те, кто обеспечивает огневое воздействие и огневое прикрытие», — рассказывает Кулага, находясь на борту Ми-8.

В этот раз зафиксировано очередное успешное попадание по противнику. Отработав по вражеским целям, смешанная группа вертолетов во главе с ударным Ка-52 возвращается к месту дислокации.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. Поражение противника идет противотанковым ракетным комплексом «Вихрь-М».

Ранее, 17 сентября, стало известно, что служащие группировки «Восток» сорвали попытку ротации подразделений и ликвидировали две пехотные группы ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили минометные расчеты противника к западу от Макаровки, к северу от Владимировки, в Угледаре и к северу от Никольского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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