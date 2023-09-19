GT сообщила о планах РФ и КНР укреплять сотрудничество вопреки риторике США

Пекин и Москва продолжат укреплять стратегическую координацию, несмотря на негативную риторику Вашингтона. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявила в редакторской статье газета Global Times (GT).

Таким образом издание прокомментировало российско-китайские консультации по стратегической безопасности, которые состоятся во вторник, 19 сентября, в Москве.

«Какова цель этой консультации? <...> Во многих областях Китай и Россия как две крупнейшие мировые державы играют ключевую роль. В определенном смысле китайско-российские отношения будут фундаментально влиять на мир и стабильность не только в регионе, но и во всем международном сообществе», — говорится в материале газеты.

Издание утверждает, что отношения Китая и России подвергаются серьезной стигматизации со стороны западных СМИ. По их мнению, западные СМИ стремятся изобразить Китай, Россию и другие страны, такие как Северная Корея, которые сталкиваются со сдерживанием и подавлением со стороны Запада, как коллективную «ось силы», которая угрожает так называемому свободному миру.

GT заключает, что корень проблемы лежит в попытке Вашингтона развязать новую холодную войну в Северо-Восточной Азии.

Визит министра иностранных дел КНР Ван И в Россию пройдет с 18 по 21 сентября.

Ранее, 18 сентября, в МИД Китая назвали целью визита Ван И в РФ продвижение двухсторонних отношений. Представитель министерства Мао Нин добавила, что Китай и Россия поддерживают близкие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.

До этого, 12 сентября, президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином высоко оценил уровень двухсторонних отношений. Глава государства добавил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.