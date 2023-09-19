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«Известия» оценили мистический байопик чилийского режиссера о Пиночете-вампире

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Фото: Netflix
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Фильм Пабло Ларраина «Граф» вышел на Netflix после 80-го Венецианского кинофестиваля. Это мистический байопик об Аугусто Пиночете — чилийском диктаторе, который в картине Ларраина предстает 250-летним вампиром, уставшим от долгой жизни и ностальгирующим по своему правлению. «Известия» пересмотрели фильм и рассказывают, как сценарий превращал реальные исторические события в элементы вампирской истории.

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Полный очевидных и не очень отсылок, а также смеси исторических фактов и мистики, фильм «Граф» на самом деле сложно назвать байопиком в полной мере. Это экспериментальный взгляд чилийского режиссера на одну из самых темных страниц истории своей страны. Старая как мир идея о преступности власти обрамлена в нечто очень личное, национальное и религиозное, что делает фильм как минимум необычным.

Про военный переворот 1973 года в Чили Ларраин уже снимал — в 2010 году вышел его фильм «Вскрытие». Пиночет был во главе военной хунты, которая пришла к власти в результате этого переворота, так что можно считать, что с помощью новой картины режиссер продолжает закрывать национальные боли. Он не принимает ничью сторону. Напротив — отражает реальную разнородность мнений о Пиночете среди чилийцев.

Некоторые элементы картины покажутся зрителю сюром — например, то, что в кругу семьи Пиночет требовал называть себя «графом», или наличие у него странноватого, но верного русского слуги. Согласно архивам, диктатор действительно откликался на «графа» — это реальный факт. А вместо экранного «отпрыска русских иммигрантов» Федора Краснова в реальности у Пиночета и правда был помощник Мигель Краснов.

«Граф» — это не тонкий фильм. Каждая деталь, в том числе дата его выхода — 50-летний юбилей с момента, когда Пиночет стал президентом Чили, — это подтекст и сатира. Каждая сцена существует для того, чтобы передать зрителю сообщение», — написала критик The Film Magazine Марта Лэйн.

Идея о том, что диктатор — это правитель, который в буквальном смысле «ест сердца людей», не нова и раскрывается в первые же минуты фильма. Голос за кадром рассказывает: вампир Пиночет пробовал кровь трудящихся и не рекомендует ее пить, ведь она «едкая, с собачьим душком», это «плебейский букет, что неделями оседает на губах и небе».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чилийский Носферату: как Пиночет превратился в вампира на Netflix

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