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Минобороны РФ показало боевую работу расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты тяжелых огнеметных систем тяжелых огнеметных (ТОС) систем «Солнцепек» Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции днем и ночью выполняют боевые задачи. Видео их боевой работы во вторник, 19 сентября, поделилось Минобороны РФ.

«Получили цель — скопление группы пехоты в определенном районе. Соответственно, выдвинулись, нанесли огневое поражение, быстро вернулись обратно. Всё как обычно», — рассказал командир боевой машины с позывным Молот.

В расчеты ТОС-1А «Солнцепек» входят специалисты радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск (ВДВ). В команде с ними работают группы охранения, призванные предотвратить возможные диверсии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Экипаж работает очень слаженно, все друг другу помогаем. Весь экипаж знает цели. Все умеют пользоваться всеми средствами, находящимися в машине. Мы абсолютно взаимозаменяемы. С этим проблем никаких нет, все очень дружны и очень слаженны. Все понимают, что делать», — поделился Молот.

На «Солнцепеках» используются 220-миллиметровые термобарические снаряды, которые не оставляют противнику ни шанса. Удары боевых установок уничтожают углубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии противника.

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Ранее, 16 сентября, начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили рассказал, что «Солнцепеки» поразили два опорных пункта 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ под Новомихайловкой в Покровском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Перед этим, 3 сентября, Минесашвили сообщил, что бойцы российской армии при помощи ТОС «Солнцепек» атаковали формирования ВСУ неподалеку от Андреевки, Клещеевки и Раздоловки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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