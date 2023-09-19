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Эксперт спрогнозировал повестку на неделе высокого уровня Генассамблеи

Экс-замгенсека ООН Орджоникидзе: основное внимание на ГА будет уделено конфликту на Украине
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Фото: Global Look Press/XinHua/UN Photo/Eskinder Debebe
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Несмотря на глобальный характер недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, основное внимание будет уделено конфликту на Украине. Особенно если учитывать личное присутствие президента страны Владимира Зеленского, выступающего 19 сентября. Об этом заявил «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.

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Две основные задачи, которые преследует украинский лидер, — это заручиться поддержкой своей «формулы мира», которую он представил еще в прошлом году, а также найти решение кризиса продовольственной безопасности, особенно после того как РФ вышла из зерновой сделки.

Кроме того, как сообщили СМИ со ссылкой на источник в Киеве, Зеленский во время личных встреч попытается переманить на свою сторону представителей Глобального Юга — стран Африки, Азии и Латинской Америки, — которые до сих пор сохраняли относительный нейтралитет касательно действий России на Украине.

«Естественно, Запад попытается сделать тему Украины центральной в этом контексте. Но если судить по позиции государств Глобального Юга, которые не намерены поддерживать Соединенные Штаты и другие страны Запада в вопросе Украины и занимают весьма взвешенную и сдержанную позицию, думаю, у них вряд ли что-либо серьезное выйдет», — отметил Орджоникидзе.

Говоря о намеченном на 20 сентября заседании Совета Безопасности, собеседник «Известий» призвал не лелеять завышенных ожиданий, пояснив, что это будет своего рода «крупное политическое шоу». На нем президент Украины Владимир Зеленский и его менторы попытаются взвалить всю вину за украинский конфликт на Москву, но Орджоникидзе уверен, что глава МИД России Сергей Лавров сможет дать отпор «любым попыткам обвинить РФ во всех смертных грехах».

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