Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа уничтожили бронетехнику и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Видео их работы во вторник, 19 сентября, опубликовало Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, летчики вертолетов Ка-52, получив координаты цели, заходят на боевой курс со скоростью около 250 км/ч. Экипажи поражают боевую бронированную технику противника противотанковым ракетным комплексом «Вихрь-М».

Для поражения живой силы и площадных целей, например опорных пунктов противника, применяются неуправляемые авиационные ракеты С-8, пуски которых производятся с выполнением приема кабрирования.

После выполнения боевой задачи Ка-52 совершают противоракетный маневр и уходят на аэродромы базирования.

Ранее, 17 сентября, стало известно, что служащие группировки «Восток» сорвали попытку ротации подразделений и ликвидировали две пехотные группы ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили минометные расчеты противника к западу от Макаровки, к северу от Владимировки, в Угледаре и к северу от Никольского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.