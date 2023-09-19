В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО

Польша не намерена отказываться от зернового эмбарго, и жалоба Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) не повлияет на решение Варшавы. Об этом пресс-секретарь правительства страны Петр Мюллер заявил телеканалу Polsat News в понедельник, 18 сентября.

«Мы сохраняем свою позицию. Жалоба в ВТО нас не впечатляет. Мы не намерены выходить из этого эмбарго», — подчеркнул Мюллер.

Также издание приводит слова премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. По его мнению, поток дешевого украинского зерна спровоцирует дестабилизацию польского рынка сельскохозяйственной продукции.

«Я верю в польских фермеров, а не в Европейскую комиссию», — заявил он.

Ранее, 15 сентября, Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции из Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша и Словакия.

В тот же день министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс заявил, что запрет Польши на ввоз зерна отвечает интересам Украины. Он указал, что за счет помощи с транзитом Киев экспортирует больше зерна, чем было до ограничений.

Позже, 18 сентября, Киев подал в ВТО иск против Польши, Словакии и Венгрии, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, Киеву было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Позже, в июле, Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.