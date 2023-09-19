Утверждение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости воздействовать на Запад через СМИ констатирует плачевное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 сентября заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он считает, что слова Зеленского могут указывать на растущее отчаяние Украины по отношению к положению страны в конфликте с Россией.

«Все надежды, которые возлагались на контрнаступление против России, лопнули у них (украинцев. ― Ред.) на глазах. И дело тут не только в Зеленском», — сказал бывший аналитик ЦРУ в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Экс-аналитик Джонсон также предположил, что чувства украинского лидера разделяют и другие западные стратеги.

Ранее, 17 сентября, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве. По словам разведчика, Россия не сдастся. Буданов признал, что Украина рискует истощить свои собственные ресурсы. Вместе с тем он добавил, что склады на Западе не совсем пусты, «кто бы что ни говорил».

Также 17 сентября американские СМИ заявили, что боеприпасов не хватает и в самих США. По сообщениям, в случае прямого участия США в крупном конфликте необходимое вооружение могло бы закончиться уже через несколько недель.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.