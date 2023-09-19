Полянский заявил о минимуме результатов от заседания СБ ООН с участием Зеленского

Заседание Совета Безопасности ООН 20 сентября с участием президента Украины Владимира Зеленского окажется не очень результативным, заявил в преддверии недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«С их точки зрения всё будет, конечно же, предсказуемо, поэтому, действительно, результатов от этого заседания будет очень мало, за исключением того, что мы вновь увидим, как режим Зеленского настаивает на своих позициях и пытается из последних сил добиться поддержки именно своей линии, которая заключается в продвижении западных геополитических интересов», — сказал он 19 сентября ТАСС.

Ранее в этот день Зеленский прибыл в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе визита у него намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.

16 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и глава российского МИДа Сергей Лавров могут встретиться на заседании Совета Безопасности ООН.

До этого, 14 сентября, появилась информация, что Владимира Зеленского могут посадить за один стол с представителем России на заседании СБ ООН, которое должно пройти 20 сентября. Также отмечалось, что в рамках этой встречи украинский лидер надеется заручиться поддержкой своего мирного плана.