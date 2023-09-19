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Боррель заявил о невозможности восстановления зерновой сделки

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Фото: TASS/EPA/ERDEM SAHIN
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник, 19 сентября, на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что не видит возможности достигнуть договоренностей с РФ касательно зерновой сделки.

«Россия ставила условия. Откровенно говоря, я не думаю, что это вопрос условий или снятия каких-то ограничений или санкций. Потому что наши санкции не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений», — приводит его слова на пресс-конференции «РИА Новости».

По словам Борреля, возможности достижения договоренности с Россией нет, так как она не желает продолжать сделку. Он призвал не искать в этом вопросе оправданий и «ложных аргументов».

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Ранее, 17 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели беседу в преддверии 78-й сессии Генассамблеи международной организации, и в ходе обсуждения поднимался вопрос о будущем черноморской зерновой инициативы. К каким выводам пришли Гутерриш и Блинкен, не уточняется.

Еще 7 сентября Гутерриш упоминал, что восстановление сделки сейчас является одной из важнейших задач для организации. По его словам, для достижения этой цели нужно создать систему взаимных гарантий, при которой у России появилась бы уверенность в возможности экспорта продовольствия и удобрений.

Действие зерновой инициативы завершилось 17 июля по инициативе Москвы. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашения при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов России.

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