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В Испании украинский конфликт назвали ошибкой НАТО

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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Страны НАТО сильно ошиблись, когда толкнули Украину на развязывание конфликта с Россией. Такое мнение высказала в субботу, 16 сентября, обозреватель испанского портала Rebelión Мария Мерседес Бланко Рейес.

Автор статьи указала, что история с Украиной подходит к концу, поскольку у стран НАТО недостаточно ресурсов не только для помощи Украине, но и для обеспечения безопасности альянса.

«Украинский конфликт убедительно продемонстрировал, что НАТО не способно защитить даже собственную территорию», — подчеркнула Рейес.

Она добавила, что отправка вооружения Украине хоть и повлекла за собой истощение запасов НАТО, всё же не принесла успехов украинской стороне, оказавшись по итогу совершенно бесполезной и для Киева, и для Запада.

«Для НАТО это не сулит ничего хорошего. Дело в том, что Украина изначально не имела достаточных Военно-воздушных сил и в принципе не должна была участвовать в боевых действиях, но НАТО, особенно США, подвели ее к этому вооруженному конфликту», — подытожила Рейес.

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18 сентября сообщалось, что политолог-американист Малек Дудаков предположил отказ со стороны США поставлять Киеву ракеты большой дальности ATACMS. Дудаков выразил мнение, что такое решение было принято Вашингтоном из-за нежелания разжигать конфликт с Россией.

Перед этим, 17 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что западные страны во главе с США ведут войну против России, поставляя на Украину оружие и боеприпасы, а также снабжая Киев разведданными.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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