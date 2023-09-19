Синоптики спрогнозировали до +21 градуса в Москве 19 сентября

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +21 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 19 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью температура может понизиться до +7 градусов.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на южный со скоростью 5–10 м/c, ночью ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее, 18 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что эта неделя в Москве станет одной из самых теплых в сентябре — к концу недели температура воздуха может прогреться до +24 градусов. При этом на фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности.

До этого, 17 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.