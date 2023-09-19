Реклама
Прямой эфир
Армия
В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника
Мир
СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины
Общество
Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Происшествия
В Мелитополе прозвучал взрыв
Происшествия
Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве
Недвижимость
В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома
Общество
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Общество
Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе
Мир
Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
Интернет и технологии
Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мир
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
Мир
В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
Происшествия
Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске
Армия
«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали до +21 градуса в Москве 19 сентября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +21 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 19 сентября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10.

В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью температура может понизиться до +7 градусов.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на южный со скоростью 5–10 м/c, ночью ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Холодный дом: как подготовить дачу к зимнему сезону
О чем нельзя забывать перед отъездом в город

Ранее, 18 сентября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что эта неделя в Москве станет одной из самых теплых в сентябре — к концу недели температура воздуха может прогреться до +24 градусов. При этом на фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности.

До этого, 17 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине следующей недели. Также отмечается, что температура будет примерно на три градуса выше нормы на севере Европейской России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023