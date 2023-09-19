Военный эксперт рассказал о значении ударов ВС РФ по тыловым объектам противника

Украинские боевики бьют с помощью дальнобойных систем по российским глубоким тылам, из-за этого важно уничтожать ракеты и другие боеприпасы до того, как они будут использованы. Об этом заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Так он прокомментировал новость о том, что в ночь на 18 сентября ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

«Мы играем на опережение. Наши удары по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow серьезно сокращают их возможности. Это, безусловно, серьезный успех, нарушающий планы украинских сил. После поражения таких целей количество ударов сокращается», — объяснил он.

По данным российского военного ведомства, в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки ВФУ потеряли до 640 бойцов ВФУ и 57 единиц техники, включая орудие М119, артиллерийскую систему М777, а также самоходную артиллерийскую установку Krab.

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Исчерпаемые резервы: ВС РФ нанесли удар по тылам противника