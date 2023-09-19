В США обнаружили обломки пропавшего в Южной Каролине новейшего истребителя F-35

Военные США нашли обломки новейшего истребителя F-35, который накануне исчез в небе над штатом Южная Каролина. Об этом 19 сентября сообщает телеканал ABC News.

Обломки были обнаружены в округе Уильямсбург, что находится примерно в двух часах езды на северо-восток от объединенной базы Чарльстон (военная база ВС США).

Ранее, 17 сентября, стало известно об аварии с истребителем F-35B в штате Южная Каролина. Представители объединенной базы Чарльстон сообщили в социальных сетях, что управлявший истребителем летчик находится в стабильном состоянии, его госпитализировали. Он смог успешно катапультироваться.

Из дополнительной информации Корпуса морской пехоты США следует, что авария произошла с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты.

Ранее, 24 августа, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил о проведении тренировок по пилотированию истребителей F-16 для украинских военнослужащих в октябре. Райдер отметил, что обучение по управлению самолетом начнется после месячного курса по английскому языку.