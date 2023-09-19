Глава минэнерго Саудовской Аравии рассказал о нуждах энергорынков мира

Мировые энергетические рынки нуждаются в легком регулировании, чтобы снизить волатильность. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил во время выступления в рамках Всемирной нефтяной конференции в Канаде министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман.

«Мы хотим проявлять инициативу и осторожность одновременно. Мы не ориентируемся на цены, мы снижаем волатильность. Мир может перейти от одного энергетического кризиса к другому, если цепочки поставок не будут хорошо спланированы», — цитирует министра Saudi Gazette.

Он также заявил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) отошло от прогнозирования рыночных условий и стало скорее брать на себя политическую роль.

Глава министерства энергетики Саудовской Аравии указал на то, что в данный момент сохраняется состояние неопределенности в отношении спроса со стороны Китая, экономического роста в Европе и мер центрального банка США по борьбе с инфляцией.

Ранее, 15 сентября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent (эталонная марка нефти, добываемая в Северном море) с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

До этого, 31 августа, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев назвал достаточно успешными результаты соглашения ОПЕК+. Он также отметил, что добровольное сокращение добычи нефти как Саудовской Аравией, так и Россией дало положительный результат.

4 июня сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились продлить нефтяную сделку до конца следующего года и снизить с 2024-го общий уровень добычи альянса на 1,4 млн баррелей в сутки.