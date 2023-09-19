Пропавших на Камчатке шестерых туристов нашли спасатели МЧС

Шестеро пропавших на Камчатке туристов найдены наземной группировкой МЧС России. Они живы, в медицинской помощи не нуждаются, сообщили спасатели 19 сентября.

«Спасатели МЧС России доставляют их на высокопроходимой технике в Козыревск», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 18 сентября, сообщалось, что шестеро туристов не вернулись с туристического маршрута в районе вулкана Толбачик. О старте поисков сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.

О пропаже туристов заявил дожидавшийся их знакомый.

«Зарегистрированная тургруппа отправилась по маршруту со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик в минувший четверг», — говорилось в сообщении ведомства.

В назначенный день у стоянки «Клешня» группа не появилась. В МЧС уточнили, что к месту поисков были направлены специалисты поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского спасательного центра МЧС России на высокопроходимой технике. В любой момент к поискам готовы были подключить вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в этот день был найден потерявшийся в лесу Архангельской области подросток. Поиски были организованы с земли и с воздуха, задействованы беспилотники и кинологи, а также полиция. О его пропаже сообщили 17 сентября.