Главы МИД РФ и КНР признали необходимость участия РФ в урегулировании украинского кризиса

Попытки урегулировать украинский конфликт без участия России полностью бесперспективны. К такому выводу пришли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров, прошедших в Москве в понедельник, 18 сентября.

«Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Министры сошлись во мнениях относительно действий США на международной арене, в том числе имеющих антироссийский и антикитайский характер. Кроме того, были озвучены предложения по поводу взаимодействия в ООН, в том числе на тему реформы Совета Безопасности.

Также были подняты вопросы двусторонней повестки в контексте реализации договоренностей лидеров России и Китая, участия России в предстоящем в октябре в Пекине Третьем форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В сообщении подчеркнули, что российско-китайские взаимоотношения остаются прочными и продолжают развиваться, несмотря на нестабильную внешнеполитическую обстановку.

«Переговоры прошли в присущем российско-китайскому диалогу доверительном и конструктивном ключе», — подчеркнуто в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее сообщалось, что 19 сентября Ван И проведет встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. На встрече планируется обсудить вопросы сотрудничества стран в сфере стратегической безопасности.

Перед этим, 18 сентября, в МИД Китая назвали целью визита Ван И в Россию продвижение двухсторонних отношений. Представитель министерства Мао Нин добавила, что КНР и РФ поддерживают близкие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес.