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ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Каменка-Днепровская на севере Запорожской области. Об этом вечером 18 сентября сообщил Telegram-канал «Запорожский вестник».

«Зафиксировано два взрыва, сообщили в оперативных службах. Один снаряд попал в частное домовладение на улице Первомайской. Строения получили повреждения, сгорел автомобиль», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, добавляет издание.

«Любой скажет: лишь бы это поскорее закончилось»
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Ранее, 18 сентября, появилась информация, что взрывы прогремели у здания региональной администрации в центре Донецка. Предварительно, по адресу бульвар Пушкина, 7б зафиксировано как минимум одно попадание.

Позже военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский показал, как выглядит административный центр Донецка после обстрела ВСУ. По предварительным данным, было три прилета ракет, одна из которых попала в крышу здания, а две остальные были сбиты силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

Украинские военные ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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