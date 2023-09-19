В Курске автомобиль загорелся после столкновения с мотоциклом

В Курске после жесткого столкновения с мотоциклом загорелся припаркованный автомобиль. Видео случившегося в понедельник, 18 сентября, появилось в распоряжении «Известий».

По словам очевидцев, авария произошла на улице Радищева. В припаркованную машину на полном ходу врезался мотоцикл, после чего оба транспортных средства загорелись. Прохожие вытащили мотоциклиста из пламени.

«По прибытии в результате столкновения двух транспортных средств — легкового автомобиля «ВАЗ» и мотоцикла неустановленной марки — произошло загорание. В результате пожара повреждены мотоцикл и автомобиль, пострадал мотоциклист», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара всего привлекались 17 человек и шесть единиц техники.

На месте ДТП работают оперативные и экстренные службы. Устанавливаются подробности случившегося.

Ранее в тот же день на юге Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Травмы получил один человек. По предварительной информации, водитель Nissan не справился с управлением и совершил столкновение с рядом машин.