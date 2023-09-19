Министр финансов США призвала возобновить регулярные контакты с Китаем

Администрация Соединенных Штатов Америки стремится наладить с руководством Китая регулярные контакты. Об этом 18 сентября сообщает министр финансов США Джанет Йеллен.

Причиной ограниченных контактов стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

«Мы должны стремиться к взаимоотношениям, при которых для китайских официальных лиц будут совершенной рутиной визиты в США, и наоборот», ― заявила Йеллен в разговоре с Хиллари Клинтон.

Йеллен побывала в Пекине в июле. Ее визит продлился с 6 по 9 июля. Она встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга.

Ранее, 17 сентября, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США следует сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Китаем. Генерал уточнил, что его страна уже участвовала в двух «войнах великих держав», имея ввиду Первую и Вторую мировые войны, добавив, что подобного конфликта с КНР случиться не должно.