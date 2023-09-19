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ЕК пообещала изучить жалобу Украины в ВТО на запрет ввоза зерна в страны ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский в понедельник, 18 сентября, на пресс-конференции по итогам заседания Совета по сельскому хозяйству стран ЕС заявил, что был удивлен жалобой Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) на запрет импорта украинского зерна со стороны Венгрии, Польши и Словакии.

«Весьма удивлен, что Украина выбрала этот путь. Я всё еще надеюсь, что нам удастся решить эти вопросы путем дружественного диалога. Любое нарушение единства внутри ЕС не на пользу Украине», — приводит его слова агентство Barron's.

Он добавил, что страны, на которые Киев подал жалобу, приложили много усилий для обеспечения вывоза украинской сельхозпродукции.

По мнению еврокомиссара, решение проблем диалогом лучше, чем разбирательство в суде.

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Ранее в этот день сообщалось, что Польша, Словакия и Венгрия приняли решение бойкотировать работу координационной платформы Еврокомиссии по решению проблемных вопросов, связанных с украинским зерном, из-за угроз Киева обратиться в ВТО.

В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Ее встречи проходили в Брюсселе, последняя состоялась 18 сентября.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать действующие с мая ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако при этом обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Однако Польша, Словакия и Венгрия решили продлить эмбарго из-за опасения, что дешевое украинское зерно навредит местным фермерам.

До этого, 14 сентября, в Польше назвали украинское зерно угрозой для стран — членов Евросоюза, которая способна дестабилизировать их внутренние рынки.

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