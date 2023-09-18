СК РФ взял на контроль дело о смерти младенца в Свердловской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Александр Бастрыкин взял под личный контроль следствие по уголовному делу о смерти 11-месячного ребенка в ЗАТО Лесной, расположенном в Свердловской области. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба СК РФ.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных результатах расследования. Его ход поставлен главой ведомства на контроль в центральном аппарате СК России», ― сообщается в заявлении.

Ранее в этот день региональный портал E1.ru сообщил о смерти 11-месячной Насти Красноперовой, которая 2 августа скончалась в реанимации от миокардита — воспаления мышечной оболочки сердца. Мать ребенка утверждает, что у девочки были симптомы заболевания, однако медики два дня лечили ее не от того.

«31 июля мы пришли на прием к дежурному педиатру, рассказали, что у Насти одышка, покашливание и сонливость. Нам сказали, что у нее режутся зубки. Плюс стояла жара, и это якобы сказывалось на ее состоянии. К вечеру ей стало хуже, и в девять часов мы вызвали скорую помощь. У Насти было затрудненное дыхание, рвота, отсутствие мочи в течение дня», ― рассказала мать Насти.

После того как ребенка госпитализировали, по словам матери умершей девочки, Насте не назначили лечение, отметив, что у нее хорошие анализы.

«Нас просто оставили лежать на ночь, ребенку стало намного хуже. Ни врач, ни медсестра ночью на посту не находились. Найти я их не смогла. Заступивший утром врач осмотрела ребенка и сразу перевела в реанимацию, но оказалось уже поздно. Сейчас выясняется, что анализы были плохие при поступлении в стационар, дежурный врач мне соврала и оставила ребенка умирать у меня на руках», ― сообщила мать Насти.

Грудной ребенок скончался вечером 2 августа в местной больнице.

В результате смерти 11-месячного младенца следственные органы СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее, 17 сентября, трое детей попали в больницу с отравлением парами хлора после занятий в детском бассейне в фитнес-центре в подмосковном Сергиевом Посаде, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).