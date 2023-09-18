В Белом доме не стали анонсировать двусторонние контакты США и РФ на ГА ООН

Двусторонние контакты между США и Россией на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не планируются. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мне неизвестно о каких-либо двусторонних контактах», — приводит ТАСС его ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Кирби в ходе брифинга заявил, что ему «нечего заявить по поводу возможного ответа» США на высылку двух американских дипломатов из РФ. Он порекомендовал обратиться с этим вопросом к Госдепартаменту.

Ранее 18 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова рассмотреть предложение США о встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если оно поступит. Но пока предложений не поступало, отметил он.

Тогда же глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и посоветовал западноевропейским коллегам сделать то же самое. По его словам, если бы Евросоюз был мудрым, то попытался бы продолжить диалог, который делает возможным коммуникацию между противоборствующими странами.

78-я сессия Генассамблеи ООН пройдет с 18 по 26 сентября. Общие прения, на которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.

Предыдущая сессия Генассамблеи ООН состоялась в сентябре прошлого года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отмечал, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог. Вместо этого, по словам главы МИД РФ, они продолжают «демонизировать Россию».