Московские экспортеры определят программу деловых событий на 2024 год

Московский экспортный центр (МЭЦ) предложил предпринимателям принять участие в опросе о предстоящих в будущем году международных выставках. Бизнесменам нужно будет указать, в каких зарубежных мероприятиях они хотели бы участвовать, сообщила исполняющая обязанности заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, вопросы в голосовании касаются выставок в 23 странах — государствах Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

«В следующем году планируется познакомить зарубежных покупателей с товарами и услугами столичных компаний из таких сфер, как пищевая промышленность, строительство, индустрия моды, кинопроизводство и анимация», — отметила Сергунина.

Также запланированы мероприятия для IT-компаний, производителей электроники и оборудования, мебели, медицинских изделий, детских товаров и косметики.

Отмечается, что за последний год МЭЦ, чтобы увеличить объемы поставок товаров и услуг в дружественные страны, существенно расширил географию поддержки. В результате объединенный стенд Made in Moscow впервые был представлен в Алжире, Турции, Иране, Марокко, Саудовской Аравии.

«С 2018 года при поддержке Москвы больше 1,6 тыс. предприятий приняли участие в 91 международной выставке. Общая сумма заключенных контрактов составила около 2 млрд миллиардов рублей», — рассказала Сергунина.

Московский экспортный центр поддерживает участие предпринимателей в деловых мероприятиях за рубежом, а также помогает им выйти на популярные международные маркетплейсы. Кроме того, МЭЦ запускает обучающие программы для бизнесменов в рамках акселераторов.