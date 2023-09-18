Открытый ввод американских войск на территорию Украины приведет к опасной эскалации конфликта. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Пугает то, что [президент США Джо] Байден может совершить что-то безумное и противоречащее конституции. К слову, конституция создавалась для того, чтобы президент не мог самостоятельно начать войну. <…> Если они направят боевые подразделения, то кто-то из них погибнет, а кто-то пойдет убивать русских, что неизбежно приведет к эскалации», — заявил он.

По словам Джиральди, США уже ввели войска на территорию Украины, хоть и сделали это тайно. Он сообщил, что американские солдаты, прибывшие туда, просто не носят военную форму.

Ранее в этот день в Белом доме заявили, что США по-прежнему не поощряют атаки Украины на признанной территории РФ. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, эскалация конфликта повредит как непосредственно народу Украины, так и национальной безопасности Соединенных Штатов.

До этого, 16 сентября, бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн сообщил, что НАТО может задействовать свои войска, если Украина продолжит терпеть неудачи в попытках проведения контрнаступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.