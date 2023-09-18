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МЧС предупредило москвичей о тумане с ухудшением видимости до утра вторника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На территории Москвы с вечера 18 сентября и до утра 19 сентября сохраняется вероятность неблагоприятных погодных условий. Об этом в экстренном предупреждении сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 8:00 вторника, 19 сентября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200–500 м», ― сказано в сообщении.

Водителям автомобилей рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию в транспортном потоке, а также избегать внезапных маневров.

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Ранее в этот день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что эта неделя в Москве станет одной из самых теплых в сентябре — к концу недели воздух может прогреться до +24 градусов. При этом на фоне дефицита осадков в регионе значительно увеличится риск пожарной опасности.

По его словам, в первой половине недели температура воздуха днем составит +17…+21 градус, а во второй воздух прогреется до +21…+24 градусов. Сильного ветра при этом не ожидается.

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