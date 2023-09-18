Глава минсельхоза Словакии заявил о сохранении эмбарго на зерно Украины

Словакия готова отстаивать свою позицию по запрету на ввоз украинского зерна на полях Всемирной торговой организации (ВТО) и не планирует отменять введенные ограничения. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил глава министерства сельского хозяйства республики Йозеф Биреш после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.

По его словам, Словакия еще не сняла национальное эмбарго на отдельные украинские сельскохозяйственные товары. Еврокомиссия призвала республику, как и Венгрию и Польшу, отказаться от одностороннего продления эмбарго на украинские сельхозтовары.

«Наша позиция заключается в том, что мы будем применять односторонние меры до тех пор, пока не будет оценена гарантийная система со стороны Украины, пока не будет гарантий того, что импорт находится под контролем», — приводит его слова агентство TASR.

Он добавил, что сельскохозяйственное ведомство вместе с таможенниками изучит украинскую систему и подготовит логистику к проверке, которая может занять месяц-два.

Между тем словацкое правительство проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.

Польша, Словакия и Венгрия приняли решение бойкотировать работу координационной платформы ЕК по решению проблемных вопросов, связанных с украинским зерном, из-за угроз Киева обратиться в ВТО. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Ее встречи проходили в Брюсселе, последняя состоялась 18 сентября.

Ранее в этот день глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киеву принципиально важно доказать, что отдельные государства не могут вводить запреты на импорт украинских товаров, именно поэтому руководство страны обратилось с иском в ВТО.

Комментируя эту ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала полемику вокруг украинского зерна «игрищами» Запада и Киева, которые оборачиваются глобальными бедствиями.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров. Помимо этого, Венгрия, Польша и Словакия заявили о продлении эмбарго на ввоз украинского зерна на национальном уровне.