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В ДТП со скорой помощью в Ростовской области пострадали три человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Три человека получили травмы в результате ДТП, произошедшего в понедельник, 18 сентября, на 39-м км трассы Ростов – Ставрополь в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

По информации ведомства, грузовик MAN выезжал со второстепенной дороги на главную и не пропустил машину скорой помощи, которая следовала по встречной полосе с включенными спецсигналами и маяками.

В результате столкновения автомобилей пострадали фельдшер, водитель и пациент, находившиеся в машине скорой помощи. У пациента врачи установили обширный инфаркт, с которым срочно везли в больницу Ростова-на-Дону.

«В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель, фельдшер и гражданин, которые находились в автомобиле «Газель NEXT», — цитирует слова представителя ГИБДД по области «РИА Новости».

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Ранее в тот же день на юге Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Травмы получил один человек. По предварительной информации, водитель Nissan не справился с управлением и совершил столкновение с рядом машин.

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