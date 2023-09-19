Командир автомобильного отделения увел авто с боеприпасами и техникой из-под обстрела

Отделение под командованием старшего сержанта Виктора Алимова действовало в составе батальонной тактической группы. Оно эвакуировало вышедшую из строя технику вблизи одного из населенных пунктов, когда противник открыл артиллерийский огонь по стоянке российской автотехники. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 19 сентября, рассказали в Минобороны РФ.

Мгновенно оценив ситуацию, Алимов, несмотря на непрекращающийся обстрел, вместе с подчиненным личным составом в кратчайший срок вывел из-под обстрела автомобиль, загруженный боеприпасами, и эвакуировал его на безопасное расстояние.

Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям старшего сержанта Алимова было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов.

Тем временем расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса», в составе которого действовал ефрейтор Роман Акименко, выявлял воздушные цели противника и выдавал координаты их местонахождения, а также прикрывал силы и средства российской батальонной тактической группы, обороняющей один из населенных пунктов.

В ходе наступления противник, стремясь использовать воздушное пространство при атаке, нанес артиллерийский удар по району расположения ЗРК «Оса». Находясь на позиции, ефрейтор Акименко заметил, что один военнослужащий из состава расчета получил тяжелое ранение и не в состоянии выбраться из-под обстрела. Не обращая внимания на угрозу своей жизни, он вытащил пострадавшего сослуживца из-под огня, эвакуировал в безопасное место и оказал ему помощь.

Убедившись, что жизни товарища ничего не угрожает, ефрейтор Акименко вернулся к ЗРК «Оса» и продолжил прикрывать российскую батальонную тактическую группу российской армии от атак с воздуха.

Днем ранее, 18 сентября, в Минобороны рассказали, как колонна под руководством начальника склада материального обеспечения ефрейтора Александра Руденко выполняла боевую задачу, но попала в засаду диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ефрейтор Руденко покинул автомобиль и, организовав оборону колонны, вступил в бой с группой боевиков. В результате стрелкового противостояния противник понес потери и был вынужден отступить.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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