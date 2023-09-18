«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Ярославский «Локомотив» на выезде обыграл московский ЦСКА со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно в понедельник, 18 сентября.

Мачт состоялся на «ЦСКА-Арене» в присутствии почти 4,9 тыс. зрителей. В победившей команде шайбы забросили Ярослав Лихачев (2-я минута) и Денис Алексеев (17), а в ЦСКА отличился Антон Слепышев (48).

Отмечается, что это третья подряд победа «Локомотива» в регулярном чемпионате. Ярославские хоккеисты набрали 10 очков после семи встреч.

В следующем матче, назначенном на 20 сентября, «Локомотив» на выезде сыграет с минским «Динамо». Позднее, 21 сентября, ЦСКА поборется за победу с «Ладой» из Тольятти.

Ранее, по итогам игры от 11 сентября, ярославский «Локомотив» проиграл «Сочи» в матче КХЛ со счетом 5:0. Разгромную победу принесли дубли Борны Рендулича (8-я и 14-я минуты) и Михала Криштофа (11, 49).