В США назвали дипломатию лучшим путем решения ядерной проблемы Ирана

США готовы к любым необходимым шагам против Ирана, однако исходят из того, что дипломатия — лучший путь решения ядерной проблемы, заявил 18 сентября на пресс-конференции в ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы по-прежнему готовы к любым необходимым шагам в связи с действиями Ирана по целому ряду вопросов, вызывающими серьезные возражения, в том числе со стороны многих других стран», — приводятся его слова на сайте правительства США.

Вместе с тем он отметил, что по некоторым вопросам, включая ядерную программу Ирана, США считают, что дипломатия является лучшим способом достижения «устойчивых результатов».

По словам Блинкена, Вашингтон продолжит искать возможности для дипломатического урегулирования.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 июля заявил, что СВПД по иранской ядерной программе был разрушен Соединенными Штатами. Он уточнил, что США вопреки всем требованиям Устава ООН отказались выполнять принятую консенсусом резолюцию Совета Безопасности ООН, которая утвердила план действий.