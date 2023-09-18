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Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям попала в ДТП в Нью-Йорке

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Заместитель генсека ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг в понедельник, 18 сентября, сообщила, что попала в аварию из-за проехавшего на красный свет водителя.

Она отметила, что во время недели заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на дорогах города начинается хаос.

«Я всегда выбираю велосипед, но сегодня у меня случилась авария с автомобилем, который разогнался и проехал на красный свет. Повезло, что остались только порезы и синяки. Берегите себя!» — написала Флеминг в соцсети X (бывший Twitter)

78-я сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 18 по 26 сентября. Общие прения, на которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.

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18 августа президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации России на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Ее возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. В состав делегации также войдут его заместитель Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Предыдущая сессия Генассамблеи ООН состоялась в сентябре прошлого года. На пресс-конференции по ее итогам Лавров отмечал, что западные страны «недоговороспособны» из-за своего эгоизма и отсутствия мотивации наладить диалог. Вместо этого, по словам главы МИД РФ, они продолжают «демонизировать Россию».

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